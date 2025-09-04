Kahramanmaraş'ta depremin yaraları sarılıyor: İnşa edilen okul sayısı 60'ı geçti

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, AA muhabirine, depremlerde hasar gören eğitim altyapısını güçlendirmek için hem yeni okullar inşa ettiklerini hem de onarım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının 8 Eylül Pazartesi günü başlayacağını hatırlatan Baydur, kentte 291 bin 693 öğrenci ve 17 bin 689 öğretmenin ders başı yapacağını aktardı.

Baydur, ilk hafta öğrencilere çevreye ve canlılara değer verme, yangınlara karşı yeşil vatanı koruma temalı eğitimler verileceğini kaydetti.

Deprem sonrası eğitim altyapısının güçlendirilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Baydur, şunları kaydetti:

"Bu dönem yeni yaptığımız 272 derslikli 20 okulu hizmete aldık. Böylelikle depremin ardından yapılan okul sayımız 61'e, derslik sayımız ise 943'e ulaşmış oldu. Ayrıca bu dönem onarımını tamamladığımız 278 derslikli 17 okulda tekrar ders zili çalacak. Halen yapımı süren 105 okul, 1792 derslik ile güçlendirme çalışmaları devam eden 39 okul ve 472 derslik, Eylül 2026'ya kadar tamamlanarak hizmete alınacak.

DERSLİK SAYISINDA YÜZDE 18'LİK ARTIŞ GERÇEKLEŞECEK

Baydur, yeniden yapılacak ve onarımı tamamlanacak dersliklerin bitmesiyle deprem öncesindeki derslik sayısını geçeceklerini belirterek şu bilgileri verdi:

"Depremden önce derslik sayımız 10 bin 367 idi. Depremde 1666 dersliğimiz kullanılamaz hale geldi. Tüm çalışmaların tamamlanmasıyla toplam 166 okul, 2 bin 735 derslik yeni olarak yapılmış olacak. Böylece Kahramanmaraş'ın mevcut derslik kapasitesi, onarımı yapılan dersliklerle beraber deprem öncesine göre yaklaşık yüzde 18 artışla 10 bin 367'den 12 bin 186'ya çıkacak."

