  Kahramanmaraş'ta dev operasyon: 45 şüpheli gözaltında
Güncel

Kahramanmaraş'ta dev operasyon: 45 şüpheli gözaltında

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu, silah ve tarihi eser operasyonlarında yakalanan 45 şahsa işlem yapıldı.

IHA24 Aralık 2025 Çarşamba 17:46
Kahramanmaraş'ta dev operasyon: 45 şüpheli gözaltında
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son bir hafta içerisinde uyuşturucu madde, silah ve tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili çalışmalar yaptı.

Ekiplerin çalışmasında Göksun ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 adet tarihi obje ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Afşin ve Elbistan ilçelerinde de ise 3 şüpheliden ruhsatsız 3 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.

İl genelinde yapılan çalışmalar çerçevesinde 104 gram esrar, 3 gram kokain, 2 gram bonzai, 42 gram metamfetamin, 4 adet sentetik uyuşturucu hapta ele geçirildi. Bu suçlardan toplam 45 şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı.

