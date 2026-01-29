İSTANBUL 16°C / 12°C
  Kahramanmaraş'ta doğalgaz faciası: Yaralılar var
Güncel

Kahramanmaraş'ta doğalgaz faciası: Yaralılar var

Kahramanmaraş'ta altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

29 Ocak 2026 Perşembe 15:42
Kahramanmaraş'ta doğalgaz faciası: Yaralılar var
Olay, Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde 9'uncu sokaktaki müstakil bir evin önünde meydana geldi.

Mahalledeki altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı.

Patlamadan dolayı evde bulunan 3 kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlamanın yaşandığı evin içindeki 3 yaralıyı çıkararak ambulansa teslim etti.

İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mahalle güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

