Kahramanmaraş'ta doğalgaz faciası: Yaralılar var

Olay, Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde 9'uncu sokaktaki müstakil bir evin önünde meydana geldi.

Mahalledeki altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı.

Patlamadan dolayı evde bulunan 3 kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlamanın yaşandığı evin içindeki 3 yaralıyı çıkararak ambulansa teslim etti.

İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mahalle güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.