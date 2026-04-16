  • Kahramanmaraş'ta en acı bekleyiş! Cenazeler ailelere teslim edilmeye başlandı
Kahramanmaraş'ta 9 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı. Cenazeleri gözyaşları içinde almaya başlayan ailelerin çoğu baygınlık geçirdi.

IHA16 Nisan 2026 Perşembe 10:30
Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tamamlanan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edilmeye başlandı.

Cenazeleri gözyaşları içinde almaya başlayan ailelerin çoğu baygınlık geçirdi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimleri belli oldu.

Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü. Okul saldırısında hayatını kaybeden ve yaralananların isimleri belli oldu.

ÖĞRENCİLERİNE SİPER OLDU

Olayda kendini öğrencilerine siper eden okulun matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poryaz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil hayatını kaybetti. Olayda saldırgan İsa Aras Mersinli de öldü.

Saldırıda, Z.Ç, S.B, Y.T.G, O.T.B, Z.S.T, A.A, A.G. ağır yaralanırken M.B.E, İ.E.K, G.G, F.İ.Ç, C.E.K, Z.D.A.K , S.Ş.Ç., M.A ve M.B yaralandı. Olayda yaralanan M.N.T ise tedavisi tamamlanıp taburcu edildi.

Yaralıların ildeki çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor.

