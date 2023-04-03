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Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ile Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti olan bina yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları 19 mahallede devam ediyor.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 11:46 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
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Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ya da yıkım kararı verilen binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce yürütülüyor.

Onikişubat ilçesinde Oruç Reis, Yusuflar, Ağcalı, Binevler, Hacı Bayram Veli, Hayrullah, Çukurhisar, Ilıca, Yolyanı, Yusuflar, Şazibey ve Barboros; Dulkadiroğlu ilçesinde Peynirdere, Güzelyurt, Karacasu Karaziyaret, Elmalar, Bulanık, İsmet Paşa ve Erkenez mahallelerinde çalışma yapılıyor.

Yıkılacak binaların çevresi polis ekiplerince şeritlerle kapatılıyor, daha sonra yapılar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Ekipler, diğer yandan depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını, güvenlik önlemleri çerçevesinde ev ve iş yeri sahipleri de takip edebiliyor.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı bulunan binalardan 48'inin yıkımının bugün tamamlanması planlanıyor.

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