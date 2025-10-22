İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,977
  • EURO
    48,7708
  • ALTIN
    5539.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kahramanmaraş'ta eski eş dehşet saçtı! 3 ölü 1 yaralı
Güncel

Kahramanmaraş'ta eski eş dehşet saçtı! 3 ölü 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde eski eşi ile eski eşinin annesini öldüren bir kişi, üvey kızını yaralayarak olay yerinden kaçtı. Şahsın, Onikişubat ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki parkta yanında bulundurduğu silahla intihar ettiği öğrenildi.

AA22 Ekim 2025 Çarşamba 23:03 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta eski eş dehşet saçtı! 3 ölü 1 yaralı
ABONE OL

Hakan Y, Ballıca Mahallesi'ndeki eski eşi F.F.G. (37) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Hakan Y, önce eski eşini, ardından Namık Kemal Mahallesi'nde yaşayan eski eşinin annesi G.G. (62) ve aynı evde yaşayan üvey kızı E.G'yi (19) silahla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde G.G'nin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan F.F.G. ve E.G'yi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

F.F.G. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken E.G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan zanlı, Onikişubat ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki parkta yanında bulundurduğu silahla intihar etti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.