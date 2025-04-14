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Kahramanmaraş'ta feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 18:59 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
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İsmet B. idaresindeki 46 AKD 883 plakalı otomobil, Alparslan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde Durdu Güven idaresindeki 46 D 2943 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Durdu Güven ile aynı araçta bulunan Buket Candemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, ambulanslarla Afşin ve Elbistan'daki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Mehmet Güven ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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