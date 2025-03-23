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Kahramanmaraş'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Kahramanmaraş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

IHA23 Mart 2025 Pazar 18:31 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var
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Kaza, Kahramanmaraş-Adana yolu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı servis yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 46 BP 485 plakalı Fiat marka otomobil, G.F. idaresindeki 33 NYD 03 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 46 BP 485 plakalı otomobil takla atarak yolun yanında bulunan boşluğa düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada A.A. adlı yolcu ağır yaralanırken, R.A., E.K., A.A., M.A. ve F.G. ise hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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