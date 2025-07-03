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Kahramanmaraş'ta fırtına bekleniyor

Kahramanmaraş için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılarak, vatandaşlardan olası risklere karşı tedbirli olunması bildirildi.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 16:14 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta fırtına bekleniyor
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Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın gece saatlerine kadar kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulanan açıklamada "Şehrimizde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Vatandaşlarımızın bu süreçte dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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