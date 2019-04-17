Kahramanmaraş'ta foseptik çukuruna düşen 2 çocuk hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta su dolu foseptik çukuruna düşen Musa Cantürk (12) ve Ahmet Dağ (11) hayatını kaybetti.
- DHA
Olay, akşam saatlerinde Döngele Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Cantürk ve Ahmet Dağ, yakınlarındaki inşaat çevresinde oyun oynarken 3 metre derinliğindeki su dolu foseptik çukuruna düştü. Olayı gören mahalle sakinleri çocukları çukurdan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Dağ'ın öldüğünü belirlerdi. Musa Cantürk ise ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kahramanmaraş'ta su dolu fosseptik çukurunda boğularak ölen çocuklardan Ahmet Dağ'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na getirildi. Bu sırada çocukların yakınları sinir krizi geçirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.