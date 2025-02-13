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Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

IHA13 Şubat 2025 Perşembe 20:36 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesi Eğrice Mahallesi kırsalında meydana geldi. N.İ. (18) idaresindeki 27 AY 891 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile Y.Ç. (65) idaresindeki 27 V 4492 plakalı Fiat marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobiller adeta paramparça oldu.

6 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Y.Ç. (69), A.H. (17), C.A. (16) ve N.İ. (18) hayatını kaybederken, A.A. (10), Z.A. (6), E.A. (33), M.E.D. (17), A.A. (17) ve T.A. (17) isimli şahıslar ise yaralandı.

Yaralılar Pazarcık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken cenazeler ise hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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