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Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Kahramanmaraş'ta fabrika işçilerini taşıyan midibüs kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi, sürücü ile 8 işçi yaralandı.

DHA13.02.2020  10:28 - Güncelleme: 13.02.2020  10:28

Kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Adana karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Türkoğlu'na giden Ali Büyükkurt yönetimindeki 46 S 0642 plakalı midibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada sürücü Ali Büyükkurt ile birlikte midibüste bulunan işçiler Halil Zengin, Sadık Baran, Mehmet Aksu, Senanur Kurt, Duran Eroğlu, Kazım Kayabaş, Duran Ayyıldız ve Fahri Aslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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