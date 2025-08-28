İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Kahramanmaraş'ta jeotermal kaynak suyu aranacak

Kahramanmaraş'ta jeotermal kaynak ile doğal mineralli su arama alanı ihale edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA28 Ağustos 2025 Perşembe 09:09 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta jeotermal kaynak ile doğal mineralli su arama alanı ihale edilecek.

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir jeotermal kaynak ve bir doğal mineralli su arama alanının ihale tarihinden itibaren ayrı ayrı 3 yıl süreyle ruhsat sahibinin isteği, yasal şartları taşıması ve idarece uygun bulunması durumunda bir yıl uzatma kaydıyla açık teklif (artırma) usulüyle ihalesi yapılacak.

İhaleler, 8 Ekim Çarşamba günü 09.00 ve 09.30 saatlerinde Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında gerçekleştirilecek.

