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Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında ortak kullanım alanlarında sigara yasağı

Kahramanmaraş'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında meydan, cadde, sokak, park gibi ortak kullanım alanlarında sigara içmek yasaklandı.

AA26 Ekim 2020 Pazartesi 11:43 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:43
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 ile mücadele için yeni kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid19 salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda salgınla mücadelede maske kullanımını zaafa uğrattığı için meydan, cadde, sokak, park gibi kamunun ortak kullandığı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

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