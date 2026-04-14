Kahramanmaraş'ta nefes kesen operasyon! Adeta cephanelik çıktı: 275 kişi paketlendi

Valiliğin İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-31 Mart tarihlerinde Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda toplam 129 silah ve bin 422 mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda 55 tabanca ve 407 mühimmatı, 72 av tüfeği ve 282 mühimmatı, 1 makineli tüfek ile 1 kalaşnikof tüfek ve 727 mühimmatı bulundu. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 275 kişi tutuklandı. Ayrıca 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 kişi yakalanarak adli işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 7 bin 948 sentetik ecza, bin 19 captagon hap, 2 bin 11 gram metamfetamin, 311 gram skunk, 254 hap, 718 gram kubar esrar, 17 gram eroin ve 118 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 32 kişi tutuklandı.

Organize suçlarla mücadele kapsamında ise "Fuhşa teşvik etme, kolaylaştırma, aracılık etme ve yer temini", "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 24 kişi tutuklandı.