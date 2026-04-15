Kahramanmaraş'ta okula saldırı... AK Partili Ala: Devletimiz gerekeni yapmaktadır

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Kahramanmaraş'ta bir okulumuzda yapılan saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Bu menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimiz ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, öğrencilerimize, Kahramanmaraş halkına ve tüm Milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun. Devletimiz ilgili bütün birimleriyle gerekeni yapmaktadır" ifadelerini kullandı.