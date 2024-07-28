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Kahramanmaraş'ta orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını çıktı.

AA28 Temmuz 2024 Pazar 15:45 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'nına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 1 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor.

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