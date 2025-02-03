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Kahramanmaraş'ta otobüs ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde halk otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Feci kazada 11 kişi yaralandığı belirtildi.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 17:47 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta otobüs ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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S.D. idaresindeki 46 NV 396 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, Yeşiltepe Mahallesi Büğlek Caddesi'nde, M.G'nin kullandığı 46 H 0239 plakalı özel halk otobüsüne ardından ise bir iş yerinin duvarına çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, caddenin bir şeridini trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Kazada yaralanan sürücüler, 2 yaya ve otobüsteki 7 yolcu, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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