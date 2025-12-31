İSTANBUL 5°C / -2°C
Güncel

Kahramanmaraş'ta patlayıcı paniği! Araçtan el yapımı düzenek çıktı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde, gazete kağıdına sarılı el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

İHA31 Aralık 2025 Çarşamba 09:04
Kahramanmaraş'ta patlayıcı paniği! Araçtan el yapımı düzenek çıktı
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Fetih Bulvarı üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri şüphe üzerine seyir halindeki bir otomobili durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı genel kontrolde şüpheli bir paket dikkat çekti.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, yolu da kapatarak olay yerine bomba imha ekiplerini çağırdı. Bomba imha uzmanları dedektör köpek yardımıyla araçta detaylı inceleme yaptı. İncelemede gazete kağıdına sarılı el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen malzemeler bulundu.

Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme sürüyor.

