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Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle hastanede dehşet saçan kadına gereği yapıldı

Kahramanmaraş'ta, hastaneyi pompalı tüfekle basıp çantasında bomba olduğunu söyleyen Birgül G., gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede ‘tehdit' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

DHA6 Ekim 2024 Pazar 15:14 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle hastanede dehşet saçan kadına gereği yapıldı
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Olay, dün akşam saatlerinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında meydana geldi. Ruhsatsız pompalı tüfekle hastanenin acil servisine giren Birgül G., "Benim kalbimi durdurun" dedi. Silahlı kadını gören hastane personeli korku dolu dakikalar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Çantasında da bomba olduğunu söyleyen Birgül G., hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Birgül G., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hâkimliğe çıkarılan Birgül G., 'Tehdit' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis merkezine götürülen Birgül G., ifadesinde amacının kimseye zarar vermek olmadığını söyledi. Uyuşturucu bağımlısı olan oğlundan yıllardır eziyet gördüğünü belirten Birgül G., "Oğlumun eziyetlerine daha fazla dayanamadım ve intihar etmek istedim ama yapamadım. Kimseye zarar vermek gibi bir amacım yoktu. Kimseyi vurmaya gitmedim. Elimdeki tüfeği gören olursa birileri belki beni öldürür diye hastaneye gittim" dedi.

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