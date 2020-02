Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi çocukları ''Rafadan Tayfa: Göbeklitepe'' filmini izledi

AA 22 Şubat 2020 Cumartesi17:22 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 17:22

Kentteki bir sinemada film izleyen şehit ve gazi çocukları, film sonrası yemek yedi. Daha sonra polis ekiplerince çocuklar için eğlence programı düzenlendi. Balonlarla oyun oynayan çocuklar, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Hakan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.

Şehit ve gazi çocuklarıyla yakınlarının her zaman yanlarında olduklarının bilinmesini isteyen Doğan, "Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için çekinmeden can veren aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emaneti olan çocuklarının her zaman yanlarındayız. Onların yalnız olmadıklarını hissettirmek, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla bugün bir etkinlik düzenledik." dedi.

Doğan, çocuklara genel güvenlik ve basit trafik kurallarını anlattıklarını, birlikte güzel vakit geçirdiklerini aktardı.