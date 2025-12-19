İSTANBUL 14°C / 7°C
  Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: Evden cephanelik çıktı
Güncel

Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: Evden cephanelik çıktı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 155 mermi, 2 şarjör, 3 bıçak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

19 Aralık 2025 Cuma 09:44
Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: Evden cephanelik çıktı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde İ.Ö, M.A, K.A. ve M.A'nın adreslerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 155 mermi, 2 şarjör, 3 bıçak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

