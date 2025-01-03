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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

AA3 Ocak 2025 Cuma 23:49 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
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Serintepe Mahallesi Karaküçük Caddesi'nde 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada bir kişinin tabancayla ateş açtığı Hüdayi Fakıoğlu ve H.Ç. yaralandı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fakıoğlu kurtarılamadı.

Fakıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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