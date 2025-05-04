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Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

IHA4 Mayıs 2025 Pazar 09:41 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu: 5 kişi tutuklandı
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Elbistan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, tefecilik ve nitelikli yağma suçlarına yönelik olarak Afşin'de operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 5 kişi tutuklandı.

Afşin ilçesinde, yüksek faizle borç verdikleri kişilerden alacaklarını tahsil ederken zor kullanma ve tehdit iddialarıyla 9 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Elbistan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen tefecilik ve nitelikli yağma suçları çerçevesinde, ilçede belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyon sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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