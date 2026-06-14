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Güncel

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA14 Haziran 2026 Pazar 06:41 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Karacasu Karaziyaret Mahallesi'ndeki Erkenez Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına 17 itfaiye arazözü, 15 su tankı, 85 personel ve çeşitli iş makineleriyle müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, müdahale sırasında bir fabrika işçisi ile bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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