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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

AA20 Aralık 2021 Pazartesi 06:53 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 06:53
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Erkenez Mahallesi Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Ali Coşkun Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 23 araç 60 itfaiye erinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada bulunan bazı malzemeler kullanılamaz hale geldi.

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