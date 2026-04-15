Kahramanmaraş'taki orta okul saldırısına siyasilerden tepki: Evlatlarımızın ve ailelerimizin yanındayız

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ortaokulda yaşanan elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralanan öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Olayın tüm yönleriyle titizlikle incelendiğini ve sürecin ilgili bakanlıklarımızca yakından takip edildiğini ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak, psikososyal destek ekiplerimizle hastanede tedavisi devam eden evlatlarımızın ve ailelerimizin yanındayız. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: Kahramanmaraş'ta bir okulumuzda yaşanan elim hadiseyi üzüntüyle öğrendim. İçişleri, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıklarımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için çok yönlü inceleme ve soruşturmaları derhal başlatmışlardır. Bu elim hadisede hayatını kaybeden öğretmenimiz ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU: Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir; durumlarını yakından takip ediyoruz. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: Acımız çok büyük... Hepimiz derinden sarsıldık... Kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Acılı ailelerimizin, eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağolsun. Yaralı kardeşlerimize ve evlatlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milli Eğitim, İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlıklarımız tüm birimleriyle sahadadır ve bu acı hadiselerin tüm yönleriyle ilgilenmektedir. Bu insanlık dışı vahşi saldırılar tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacaktır.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: Kahramanmaraş'ta bir okulumuzda meydana gelen acı olayı derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Başta İçişleri, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıklarımız olmak üzere ilgili kurumlarımız, olayın tüm boyutlarının ortaya çıkarılması amacıyla gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerini vakit kaybetmeden başlatmıştır. Hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimize ve evlatlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum.