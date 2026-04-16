  • Kahramanmaraş'taki saldırı! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Bu zalimce eylemi şiddetle kınıyoruz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş'ta bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 20:37 - Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev mesajında, Kahramanmaraş'ta bir okula yönelik silahlı saldırı sonucu çoğunluğu çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi ve yaralanması haberini derin sarsıntı ve üzüntüyle karşıladığını ifade etti.

Aliyev mesajında, "Bu korkunç olaydan son derece öfkeleniyor, çocuklara yönelik bu zalimce eylemi şiddetle kınıyoruz. Bu zor anlarda acınızı paylaşıyor, size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türk halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına derin üzüntüyle başsağlığı diliyor, sabır temenni ediyor, yaralıların en kısa sürede iyileşmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

