  • Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan 13 öğrenciden biri taburcu edildi
Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan 13 öğrenciden biri taburcu edildi

Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ilçesinde bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 13 öğrenciden birinin taburcu edildiğini, 12 öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 12:00 - Güncelleme:
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 15 Nisan Çarşamba günü, Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin farklı hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Tedavisi tamamlanan bir öğrencinin taburcu edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "7 öğrencimizin tedavisi sürmekte olup, 5 öğrencimiz yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir. Öğrencilerimizin sağlık durumları ilgili kurumlar tarafından yakından izlenmekte olup gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

