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Kahreden kaza! 20 gün önce baba olmuştu 6. kattan asansör boşluğuna düşerek öldü

İstanbul Beyoğlu'nda inşaat halindeki binanın 6'ncı katında asansör motoru kurulumunu yapan işçi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Polis olay sonrası soruşturma başlattı. Asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki Mustafa Halafi'nin 20 gün önce baba olduğu öğrenildi.

DHA13 Kasım 2020 Cuma 17:19 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 17:19
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Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Sütlüce Atmaca Sokakta bulunan ve inşaatı tamamlanmak üzere olan 6 katlı binanın asansör motorunu takmak için çalışan Mustafa Halafi(27) bilinmeyen nedenle 6'ncı kattan asansör boşluğuna düştü. Diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, Halafi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerine emniyet şeridi çekerek incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri cesedi asansör boşluğundan alarak taşıdı. Ceset olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki Mustafa Halafi'nin 20 gün önce baba olduğu öğrenildi.

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