29 Ocak 2026 Perşembe
Güncel

Kahreden mektup! Sinem'in ailesini de ''öldürdü''

Geçtiğiniz yıl Trabzon'da eşi Sinem Somun'u katleden cani Ali Eren Somun'un, genç kadının ailesine mektup gönderdiği ve “Karımı güle oynaya geldiği kendi topraklarıma defnedeceğim.” dediği öğrenildi.

HABER MERKEZİ29 Ocak 2026 Perşembe 08:20 - Güncelleme:

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 2025'te Ali Eren Somun, gizlice girdiği evde boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşi Sinem Somun'u tabancayla katletti. Kaçarken bir bekçiyi de yaralayan ve yakalanan Somun hakkında iddianame hazırlandı.

Cinayetin planlı işlendiğine vurgu yapılarak zanlı hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis cezası istendi.

Öte yandan Somun'un, cezaevinden Sinem Somun'un dedesine gönderdiği mektup ortaya çıktı.

Mektupta, "Karımı güle oynaya geldiği kendi topraklarıma defnedeceğim. Bunun için yasal yol neyse yapacağım. Suç işlemeyi göze alarak karımı kendi toprağıma defnedeceğim. Bu isteğimden, güneş sönse vazgeçmem" ifadeleri yer aldı.

