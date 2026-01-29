Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 2025'te Ali Eren Somun, gizlice girdiği evde boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşi Sinem Somun'u tabancayla katletti. Kaçarken bir bekçiyi de yaralayan ve yakalanan Somun hakkında iddianame hazırlandı.

Cinayetin planlı işlendiğine vurgu yapılarak zanlı hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis cezası istendi.

Öte yandan Somun'un, cezaevinden Sinem Somun'un dedesine gönderdiği mektup ortaya çıktı.

Mektupta, "Karımı güle oynaya geldiği kendi topraklarıma defnedeceğim. Bunun için yasal yol neyse yapacağım. Suç işlemeyi göze alarak karımı kendi toprağıma defnedeceğim. Bu isteğimden, güneş sönse vazgeçmem" ifadeleri yer aldı.