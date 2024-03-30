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Kahreden olay! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA30 Mart 2024 Cumartesi 07:10 - Güncelleme:
Kahreden olay! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Acı olay, Yenigün Mahallesi Hasırcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki Hasan Hüseyin Abdullah ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Öte yandan hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Abdullah'ın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Ali Abdullah'ın oğlu ve Genel Sekreterlik personeli Mustafa Abdullah'ın da torunu olduğu öğrenildi. Öğle namazına müteakip Adapazarı Taşkısığı Mahallesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan küçük çocuktan geriye ise fotoğrafları kaldı.

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