İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2587
  • EURO
    49,1948
  • ALTIN
    5736.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kahreden olay: Evde çıkan yangında 11 aylık bebek hayatını kaybetti
Güncel

Kahreden olay: Evde çıkan yangında 11 aylık bebek hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evde çıkan yangında 11 aylık bebek hayatını kaybetti, 2 çocuk dumandan etkilendi.

AA13 Kasım 2025 Perşembe 14:24 - Güncelleme:
Kahreden olay: Evde çıkan yangında 11 aylık bebek hayatını kaybetti
ABONE OL

Emek Mahallesi 17/3 Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde bulunan 11 aylık Ersin A'nın beşiğini saran alevler büyüdü.

Yangını söndürmek isteyen baba Tayfun A. ve anne Hasretnur A, sonuç alamayınca itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin ve ailenin müdahalesiyle söndürülen yangında, Ersin A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Dumandan etkilenen Efe A. (4) ile Yağmur A. (2) ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bebeğin cenazesi, işlemlerin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.