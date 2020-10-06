Kahreden olay! Kızının kınasında oynarken rahatsızlanan kadın öldü

DHA 06 Ekim 2020 Salı 15:59 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 15:59

Olay, geçen perşembe günü merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Nermin Benli’nin kızı Esmanur Benli (20) için koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenlendi. Aile yakınlarının katıldığı kına gecesinde, Nermin Benli kızıyla oynadığı sırada fenalaştı. Benli, sandalyeye oturacağı sırada dengesini kaybederek, yere düştü. Benli’nin düştüğünü gören davetliler, yanına geldi. Kına eğlencesi sonlandırılırken, ihbar üzerine düğün salonuna sağlık ekipleri sevk edildi. Nermin Benli, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ancak Benli, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

AORT DAMARININ YIRTILMASI SONUCU ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Doktorların ölümünü şüpheli bulması üzerine, Benli’nin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Benli’nin aort damarının yırtıldığı ve buna bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Benli’nin cenazesi, geçen cumartesi günü memleketi Niğde’nin Bor ilçesine götürüldü. Nermin Benli, kırsal Tepeköy Mahallesi’ndeki köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KINA GECESİNDE FENALAŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Nermin Benli’nin kızının kına gecesinde fenalaşarak, yere düştüğü anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde pistte oynayanların sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı, Nermin Benli’nin kızıyla oynadığı sırada fenalaşarak, yere düştüğü, davetlilerin ise Benli’nin yanına geldiği görülüyor.