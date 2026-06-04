Adana Sarıçam'da uyuşturucu bağımlısı olan Ahmet Kaan Kayhan (23), emekli polis memuru olan babası Faruk Kayhan'dan (52) para istedi. Para vermeyi reddeden baba ve oğlu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Faruk Kayhan, kendisine bıçakla saldıran oğluna, yanında taşıdığı tabancayla karşılık verdi; ardı ardına tetiğe dokundu.

ÖLDÜRÜP İHBAR ETTİ

Faruk Kayhan'ın silahından çıkan kurşunlar, oğlunun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Oğul, kanlar içinde yerde kalırken, baba da kendini ihbar etti. Ahmet Kaan Kayhan olay yerinde hayatını kaybederken baba Kayhan ise, gözaltına alındı.