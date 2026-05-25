25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
Kahreden olay! Trafikte öldüren tartışma

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte minibüs şoförü ile tartışan tüp kamyonetinin sürücüsü, aracında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çevredekilerin uzun süre kalp masajı yaparak sürücüyü hayatta tutmaya çalıştığı anlar ile kalp krizi öncesinde yaşanan tartışma kameraya yansıdı.

IHA25 Mayıs 2026 Pazartesi 08:16 - Güncelleme:
Olay, ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 33 NIK 44 plakalı tüp kamyonetini süren Enver Karaaslan (54) ile toplum taşıma minibüsü şoförü İ.L. trafikte tartıştı. Tartışmanın ardından aracına dönen Karaaslan yaklaşık 50 metre gittikten sonra kalp krizi geçirdi.

Kamyonetin refüje vurmasıyla çevredekiler durumu fark ederek yardıma koştu. Olay sağlık ekiplerine bildirilirken yardıma koşanlar yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu kritik olan Karaaslan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Geri döndürme alanında yapılan tüm müdahalelere rağmen Karaaslan hayatını kaybetti.

Öte yandan, Karaaslan'a kalp masajı yapılması ile öncesinde minibüs şoförüyle yaşanan tartışma da görüntülere yansıdı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kapat
