Kahreden olay İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 22 Eylül'de yaşandı.

Anne Aleyna Birkent, baba Yücel Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia Birkent (2), hep birlikte akşam yemeği yediler. Ancak çocuklar ertesi gün rahatsızlandı. Baba Yücel Birkent (38) ile anne Aleyna (25), kusma ve zehirlenme şikâyetiyle iki çocuğunu hemen Rami'deki özel bir hastaneye götürdü.

İlk tedavilerinin ardından taburcu edilerek evlerine geri gönderilen çocuklar, bir süre sonra yeniden fenalaştı. Aile, çocukları bir kez daha hastaneye kaldırdı ancak iki kardeş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sabah'ın haberine göre; Okuyanların kanını donduran olayla ilgili anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı. İşte anlattıkları...

"EL YAPIMI SALÇA KULLANDIM"

Anne Aleyna Birkent, akşam 22.00 sıralarında ailece yemek yediklerini, kendisi, eşi ve Rabia'nın tavuk ile salçalı makarna, oğlunun ise sadece salçalı makarna yediğini söyleyerek şu ifadeyi verdi: "Eşime ve çocuklarıma salçalı makarna ve tavuk göğüs yaptım. Ben, eşim ve Rabia tavuk ve makarna yedik. Oğlum sadece salçalı makarna yedi. Makarnanın içerisinde tavuk suyu yoktu. Başkaca ortak yediğimiz bir şey yoktur. Ertesi gün yani sabah saatlerinde hastaneye gittik çünkü gece boyunca sabaha kadar ben kocam ve çocuklarım kustuk çok rahatsız olmuştuk. Gittiğimiz özel hastane beni Sultangazi'de bulunan hastaneye sevk etti kalbimde hasar ve zayıflama olduğu için. Görümcem bana el yapımı salça getirmişti. Salçayı nereden getirdi bilmiyorum. Ben bu bahse konu salçayı hazırladığım yemekte kullanmıştım. İlk kullanışımdı ayrıca öyle hatırlıyorum. Şüphelendiğim bir durum yok."

"HEPİMİZ SALÇALI MAKARNA YEDİK"

Eşim bize mahalleden aldığım tavuk göğsünü pişirdi diyen Baba Yücel Birkent ise ifadesinde şunları söyledi; "Oğlum Alparslan tavuk yemedi makarna yedi kızım ve eşim tavuk yediler mi emin değilim. Hepimiz salçalı makarna yedik. Gece saatlerinde ben, eşim ve çocuklarım kusmaya başladık ben ayrıca bayıldım. Gittiğimiz özel Hastanede çocuklar iyi yarın kontrole gelin gidebilirsiniz dedi ben de çocuklarıma alıp eve gittim. Ertesi gün tekrar oğlum Alparslan'la hastaneye kontrol için gittik durumu çok kötü değildi."

"Sadece terliyordu sonrasında ben de önemli bir şey yok diye eşimin yanına Sultangazi'deki hastaneye gidiyordum o sırada Alparslan'ın vefat haberini aldım. Öncelikle ben çocuklarım vefat ettiğinden beri buna kim neden sebep olmuş olabilir diye düşünmekteyim."

"17.09.2025 günü ikametimin üst katından evimin mutfağa su damladı ikametimin oturma odası da küflendi bunun sebebi ise üst katin ilk etapta manav olması sonrasında tavuk soğuk hava deposuna çevrilmesi idi bizim evimizi küflendiren ve su damlasının akmasına sebep olan yer içerisinde soğuk hava deposudur."

O AİLEDEN BAŞKA VAKA YOK

Soruşturma devam ederken ailenin ikametinde İlçe Tarım Müdürlüğü ekibiyle birlikte 10 gıda ürününün numunesi alındı. Bölge ve çevre hastanelerde başkaca zehirlenme vakası tespit edilmedi.