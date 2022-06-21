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Kahreden ölüm! Yatağında fenalaşan 8 aylık Elif bebek, kurtarılamadı

Karaman'da annesi Nurcan Balhasarlı'nın (33) emzirip yatağına bıraktığı kızı 8 aylık Elif Balhasarlı, bir süre sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DHA21 Haziran 2022 Salı 13:42 - Güncelleme:
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Olay, dün akşam saatlerinde Ali Şahane Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. Nurcan Balhasarlı, kızı Elif'i emzirip yatağına bıraktı. Bir süre Elif'in fenalaştığını fark eden Nurcan Balhasarlı, durumu sağlık görevlilerine bildirdi.

İhbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif bebek, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Elif bebeğinin kusma sonucu nefes alamaması nedeniyle öldüğü üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

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