Kahvede oyun oynarken tartıştığı arkadaşını öldürdü

DHA 19 Mart 2022 Cumartesi 13:42 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 13:42

Olay, saat 04.00 sıralarında, Arifiye ilçesinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynayan Adem Bir ile Zeki B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Zeki B. silahını ateşleyerek Adem Bir'i vurdu. Zeki B. olay yerinden kaçarken, kıraathanede bulunanlar durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Adem Bir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Zeki B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.