Kahvehane önünde kanlı gece! 2 arkadaş öldürüldü, 11 tutuklama

Adana'da 27 Aralık günü saat 02.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan kahvehanenin işletmecisi K.U. (61), oyun oynamaya gelen Tolgahan Akyüz (25) ve Berdan Balsak'ı (22) iş yerine almak istemdi.

K.U., hasım sahibi olduklarını öne sürerek Akyüz ile Balsak'ı dışarı çıkarttı. Dışarı çıkan Akyüz ve Balsak, kahvehane işletmecisi ve onun akrabalarıyla sokakta tartışma başladı. Tartışma sırasında kahvehanenin içerisinden 2 farklı tabanca ile Akyüz ve Balsak'a defalarca ateş açıldı. Açılan sonucu Akyüz başından ve göğsünden, Balsak ise göğsünden vurularak öldürüldü.

Bu sırada kavgaya karışan ve silahı ateşleyen kişiler kaçarak kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı aydınlatmak için harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelilerin ismini tek tek belirledi.

Yapılan operasyonla, kahvehane işletmecisi K.U. (61), B.A. (23), Ö.U. (19), Y.U. (38), A.K. (46), Y.U. (41), R.A. (48), İ.A. (61), D.K. (20), K.S. (18) ve O.U.'yu (34) gözaltına aldı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli de "Kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, cinayetlerde kullanılan silahın ve şüphelilerin kriminal raporuyla belirleneceği öğrenildi.