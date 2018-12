Kahveler Turkcell Platinum’dan

Müşterilerine hayatın her alanında keyif, konfor ve hız katmak için ayrıcalıklar sunan Turkcell Platinum, müşterilerinin keyfine kahve katıyor. Her ay fizy’den 5 şarkı dinleyen, Dergilik’ten 5 dergi okuyan ve TV+’dan 5 farklı günde 5’er dakika TV izleyen her müşteri Turkcell Platinum’un Dijital Şampiyonları olarak Caribou Coffee’den bir kahve ile ödüllendiriliyor.

Dergilik, fizy ve TV+ kullanıcıları kazanıyor

Turkcell Platinum’un kahve ayrıcalığından yararlanmak için, Turkcell Platinum uygulamasındaki “Kahve Keyfiniz Platinum’dan” sayfasında yer alan kahve bardağına tıklayarak çekirdekleri takip etmek yeterli olacak. Dergilik, fizy ve TV+ kullandıkça sayfadaki kahve çekirdekleri ve kahve bardağı dolmaya başlayacak. Çekirdeklerin tümü dolduğunda, hediye kahve Caribou Coffee’de hazır olacak. Kahve hediyesi kazanan müşterilere hatırlatma görevi Platinum’da olacak. fizy, Dergilik ve TV+ ürünlerini aktif kullanmaya devam eden müşteriler, her 30 günde 1 kahve hediyesi daha alacak.

Her ay yüzlerce ayrıcalık Turkcell Platinum’da

Turkcell’in ayrıcalıklar dünyası Platinum, interneti bol paketler sunmaya devam ediyor. TV+, fizy, Dergilik ile cep telefonundan özgürce TV izleme, müzik dinleme ve gazete-dergi okuma ayrıcalığını tatilde de yaşatan Turkcell Platinum, kışlık mekanlarda, yurtdışı seyahatleri ve vize işlemlerinde, konser ve aktivitelerde indirim ve avantajlar sağlıyor. Müşterilerine hayatın her alanında keyif, konfor ve hız katmak için ayrıcalıklar sunan Turkcell Platinum ayrıca, rüya şehirler programı kapsamında uçak bileti kazanma şansı sunuyor.