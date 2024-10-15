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'Kahverengi kokarca ile mücadele'de kışlaklar ilaçlanmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı' çerçevesinde Ordu'da kışlakların ilaçlanmasına başlandı. Fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren bu zararlının popülasyonunun azaltılması amacıyla yürütülen çalışmalar hız kazandı.

AA15 Ekim 2024 Salı 13:03 - Güncelleme:
'Kahverengi kokarca ile mücadele'de kışlaklar ilaçlanmaya başlandı
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Kentte fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren ve son bir yılda sayısı artan kahverengi kokarca zararlısının popülasyonunun azaltılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda havaların soğumaya başlamasıyla fındık bahçelerinden kışı geçirecekleri kışlaklara yönelen kokarca zararlılarına karşı ilaçlama yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilk etapta 4 ilçede başlatılan çalışma kapsamında boş ev, serender, samanlık, ahır ve odunluklar ilaçlanıyor.

Kentin tüm bölgesinde yapılacak çalışma kapsamında önceden belirlenen 200 bin kışlağın ilaçlanması hedefleniyor.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kokarca zararlısının popülasyonunun azaltılmasına yönelik yoğun bir gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Kışlakların ilaçlanmasını, ilk olarak Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş ve Korgan olmak üzere 4 ilçede başlattıklarını bildiren Yılmaz, ilerleyen süreçte çalışmanın kent geneline yayılacağını ve toplamda 200 bin kışlağın ilaçlanacağını ifade etti.

Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle kahverengi kokarcaların tamamen kışlaklara çekildiğinin bilgisini veren Yılmaz, ilaçlama içinde zamanlamanın oldukça isabetli olduğunun altını çizdi.

Yılmaz, bu çalışmayla kokarca popülasyonunun baskılanacağını kaydederek, şöyle konuştu:

"Yüksek ve orta kesimden başlayacak çalışma ilerleyen süreçte sahil kesiminde devam edecek. Önce kışlakların ilaçlanması yapılacak. Kışın hemen ardından ise kışlak çevresinde kimyasal ilaçlama ve biyolojik mücadele devam edecek. Bu zararlının popülasyonunu en alt seviyeye indireceğiz. Böylece fındığa vermiş olduğu zararı minimize etmiş olacağız."

Kışlak ilaçlama çalışmasına Tarım ve Orman Bakanlığının ilaç desteği sağladığını aktaran Yılmaz, bu sürecin tüm sektör paydaşları ile birlikte yürütüldüğünü söyledi.

Yılmaz, mahalle muhtarlarının bu süreçte önemli görev üstlendiğini de belirterek, muhtarların, özellikle kapalı olan kışlakların açılması noktasında yetkililere yardımcı olduğunu vurguladı.

Kışlaklarda kullanılacak ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar olduğunu ifade eden Yılmaz, vatandaşların bu ilaçları temin ederek mücadeleye katkı sağlayabileceğine dikkati çekti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da kahverengi kokarcanın fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zararının olduğunu vurgulayarak, bu zararın boyutunun daha artmaması için kışlak ilaçlamasının oldukça faydalı olacağını söyledi.

Tüm üreticilerin bu sürece destek olmasını isteyen Soydan, "Bu işin şakası yok. Bazı üreticilerimize ait ürünlerin randımanları 30 randımana kadar düştü. Hem üretici hem de bölge ekonomisi kayıp yaşadı. Yeniden bu kaybı yaşamamak için ilaçlama çalışmalarını herkesin yapması gerekiyor." dedi.

  • kahverengi kokarca
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