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Kahveyi basıp otomatik silahla ateş ettiler! Saldırı anı kameralara yansıdı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde motosikletle bir kahveye gelen kar maskeli 2 kişi, kahvenin içerisinde tabanca ile havaya doğru ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Diyarbakır Valiliği, kar maskeli kişilerin tüfekle kahvehanede havaya ateş açmasına ilişkin, olayın terörle ilgisinin olmadığını, kişiler arasındaki tartışmadan kaynaklandığını bildirdi.

IHA12 Nisan 2024 Cuma 07:43 - Güncelleme:
Kahveyi basıp otomatik silahla ateş ettiler! Saldırı anı kameralara yansıdı
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Edinilen bilgilere göre, Şeyh Şamil Mahallesi 514. Sokak'ta sabah saatlerinde kahve önünde yaşanan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Akşam saatlerinde motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, kahvenin içerine girerek kardeşini kimin bıçakladığını sorup tabanca ile havaya doğru birkaç el ateş edip dışarı çıktı. Şüpheliler, daha sonra kahvenin önünde birkaç el daha havaya doğru ateş edip geldikleri motosikletle uzaklaştı.

Olayda yaralanan olmazken panik anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DİYARBAKIR VALİLİĞİNDEN KAR MASKELİ KİŞİLERİN KAHVEHANEDE HAVAYA ATEŞ AÇMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Diyarbakır'da kar maskeli kişilerce yarı otomatik tüfekle kahvehanede havaya ateş açıldığı yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Terörle bir ilgisi olmayıp tamamen kişiler arasındaki tartışmadan kaynaklı bir asayiş olayıdır." ifadesine yer verildi.

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