KAIHLMUN20 başlıyor!

19 Şubat 2020 Çarşamba20:42 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 20:42

“Değişimi Değiştir”, “İnsan Onuru”, “Gerçek Ötesi ve Adalet”, “Uygarlık Tarihi; Yükseliş ve Düşüş” temalarıyla gerçekleştirilen bir önceki KAIHLMUN konferanslarının bu yılki ayağında ise “Birliğin Kurucusu ve Yıkıcısı: Rekabet” teması ele alınıyor.

Uluslararası MUN geleneğinin İngilizce olarak devam ettiği ortamda, başladığı 2016 yılından bu yana Arapça ve Osmanlı Türkçesi dillerinde de bildiri yazma ve tartışma olanağı sunan KAIHLMUN Konferansları, politik, sosyolojik, ekonomik ve uluslararası birçok problemi, lise öğrencilerinden oluşan nitelikli gruplarla tartışmaya konu edecek.

KAIHLMUN’20 Konferansı kapsamında KAIHLMUN akademik takımı, güncel konuların yanı sıra insanlık tarihine yön vermiş olayları da gündem maddesine dâhil ederek, katılımcılara geçmiş ile günümüz arasında köprü kurma ve tarihi yeniden yazma fırsatı sağlayan 10 eşsiz komite sunmaktadır. Komiteler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (Arapça), Meclis-i Mebusan (Osmanlı Türkçesi), Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Konseyi, Ragnar’ın Kabinesi, Özel Siyasi ve Dekolonizasyon Komitesi, Kuzey Atlantik Anlaşması Organizasyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Bilim ve Teknoloji Komisyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ortak Kriz Komitesi ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansından oluşmaktadır.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği: Mültecilerin Eğitime Erişimi ve Ekonomideki Yerleri

Meclis-i Mebusan: II. Meşrutiyet

Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Konseyi: 1. Biyolojik Silahsızlanmanın Önlenmesi ve Biyoterörizm 2. Devlet Dışı Aktörlerle Mücadele

Ragnar’ın Kabinesi: Açık Gündem

Özel Siyasi ve Dekolonizasyon Komitesi: 1. Sömürge Ülkelerine ve İnsanlara Bağımsızlık Verilmesine İlişkin Beyannamenin Uygulanması 2. Özel Askeri Şirketlerin (PMC) Tartışılması ve Belirlenmesi

Kuzey Atlantik Anlaşması Organizasyonu: 1. Doğu Akdeniz’deki Enerji Kaynakları Sorunu 2. Terörizmle Mücadele

Birleşmiş Milletler Kalkınma Bilim ve Teknoloji Komisyonu: İnsanlarda Gen Değişimi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi: Haiti’nin Durumu

Ortak Kriz Komitesi: Lübnan İç Savaşı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı: 2029’da Sivil Toplum Kuruluşları ile Kamusal Alan Arasındaki İklim Değişikliği Üzerine İlişkiler olmak üzere 10 komite ile hazırlıklarını tamamladı.

Dünyanın dört bir yanından konuklarını ağırlayan KAIHLMUN’20, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Selin Ünal’ın katılımlarıyla başlayacaktır. Mültecilerin eğitime erişimlerini ve ekonomideki yerleri konularını kapsayacak olan komite, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından Mülteci Kriz tartışmasına Arapça ile katılan ilk okul olma özelliğini taşıyor.

Öğrencilerin aktif öğrenme süreçlerinde rol alarak akademik derinlikte çözüm önerilerini sunmasını hedefleyen KAIHLMUN’20 ulusal ve uluslararası okullardan 250’yi aşkın katılımcıyı ağırlayacak. Konferans, 20 Şubat 2020 Perşembe günü 14.00’de Kartal AİHL Şehit Mustafa Yaman Konferans Salonunda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Uluslararası Siyaset Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Gülnur AYBET’in açılış konuşmasıyla başlayacak.