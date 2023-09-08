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Kainat Holding Genel Koordinatörü Mehmet Asarkaya, Enerji Tarlası projesinin tanıtımını yaptı

Kainat Holding Genel Koordinatörü Mehmet Asarkaya, holdingin yeni hayata geçirmiş olduğu proje hakkında şunları paylaştı: “Kainat Holding olarak uzun yıllardır farklı sektörlerde müşteri odaklı ve çevreye saygılı bir politika izleyerek sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdilerde enerji, kargo, havacılık, elektrikli araç şarj istasyonu, kuyumculuk, madencilik, makine, organik tarım, turizm, arıcılık, arsa, bilişim ve denizcilik sektörleriyle devam etmekteyiz.”

8 Eylül 2023 Cuma 10:50 - Güncelleme:
Kainat Holding Genel Koordinatörü Mehmet Asarkaya, Enerji Tarlası projesinin tanıtımını yaptı
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Konuşmasına sürdüren Mehmet Asarkaya, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: "Yenilenebilir enerji alanında yaptığımız yatırımlar sayesinde ülke ekonomisine de katkı sağlama amacıyla ilerliyor ve açıkçası yakın gelecekte yeni yatırımlarla daha büyük başarılara ulaşmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki sürdürülebilir kalkınmanın, öncelikle yerli ve temiz enerji kaynaklarıyla sağlanması gerektiği düşüncesiyle dürüst, güvenilir, ilkeli ve yenilikçi bir kuruluş misyonu ve vizyonuyla dünyada ilk projelerinden birini hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda Kütahya ilimizde, Enerji Tarlası projemizin 1. etabını gerçekleştirdik ve çok kısa bir süre içinde tüm parsellerin satışı tamamlandı.

Şimdi ise Enerji Tarlası Manisa 1. Etap için harekete geçtik ve bu projenin satışları da son hız devam ediyor. Gelir paylaşım modeli üzerine kurulu projemiz, her bütçeden yatırımcılara yatırım yapabilme fırsatı sunan ve herkese arazi sahibi olma imkânı veren bir proje. Enerji Tarlası'ndan arazi satın alanlar, daha sonra arazilerini kiralayarak bölge üzerine kurulacak güneş enerjisi santralleri sayesinde kira geliri elde ediyorlar. Kütahya'da 25 metrekare için 1500 TL olan kira geliri bedeli, Manisa'da 50 metrekare için 3000 TL'ye yükseldi. Ayrıca, bu model ile ülkemiz için çok büyük bir güneş enerjisi yatırımını da başlatmış olduk. Projeye yatırım yapan arazi sahipleri, e-Devlet üzerinden "KOOPBİS" uygulamasına giriş yaptıklarında sahip oldukları arazileri direkt olarak görüntüleyebiliyorlar. Başlangıcını Kütahya'da yaptığımız projemizi çok yakında Türkiye'nin farklı pek çok il ve ilçesine de yaymak için yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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