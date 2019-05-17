Kalaşnikofla 2 kişiyi öldürmeye giderken yakalandı

Olay, Ceyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Adanaspor´un Turbeyler Taraftar Grubu Derneği Başkanı Refik Gül´ü 2018´de silahla yaralayan firari şüpheli B.Ö´nün Ceyhan ilçesinde olduğu ihbarını aldı. B.Ö.'nün burada kavga ettiği 2 kişiyi öldürmeye gittiğini öğrenen ekipler harekete geçti. Şüphelinin otomobili Mithatpaşa Mahallesi´nde durduruldu. Yapılan aramada kalaşnikof tüfek ile bu silaha ait 2 şarjör ve 37 mermi ele geçirildi. B.Ö. ve yanındaki S.O isimli kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen B.Ö. tutuklandırken, S.O. serbest bırakıldı.