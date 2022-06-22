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Kalbinde 9 santimetrelik kist olan hasta Şanlıurfa'da sağlığına kavuştu

Suriye'nin Tel Abyad kentinde rahatsızlandıktan sonra Şanlıurfa'ya sevk edilen 40 yaşındaki Rim El Mhimid, kalbinde tespit edilen 9 santimetrelik kist ameliyatla alınan hasta sağlığına kavuştu. Başarılı geçen ameliyatın ardından servise alınan hasta, bir hafta süren tedavi ve takibin ardından taburcu edilerek ülkesine gönderildi.

AA22 Haziran 2022 Çarşamba 11:03 - Güncelleme:
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Harran Üniversitesi Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'nin Tel Abyad kentinde rahatsızlandıktan sonra Şanlıurfa'ya sevk edilen 40 yaşındaki Rim El Mhimid, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler sonucu Mhimid'in kalbinde kist tespit edildi.

Hastanenin Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Salih Aydın tarafından yapılan tetkiklerin ardından hasta kadın, ameliyata alındı.

Doç. Dr. Aydın ve Dr. Öğretim Üyesi Nazım Kankılıç tarafından yapılan ve yaklaşık 3 saat süren başarılı operasyonun ardından, hastanın sol karıncığında bulunan 9 santimetre büyüklüğündeki kist çıkarıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından servise alınan hasta, bir hafta süren tedavi ve takibin ardından taburcu edilerek ülkesine gönderildi.

Doç. Dr. Mehmet Salih Aydın, daha önce buna benzer çok sayıda durumla karşılaştıklarını ancak bu ameliyatta alınan kistin boyutunun büyük olduğunu, hastayı sağlıklı bir şekilde taburcu etmelerinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

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