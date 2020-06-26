İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8558
  • EURO
    7,6989
  • ALTIN
    389.074
  • BIST100
    115023
Güncel

Kaldığı otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 44 yaşındaki bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

IHA26 Haziran 2020 Cuma 11:00 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 11:00
ABONE OL

Alanya’nın Türkler Mahallesi’ndeki bir otelde tatil yapan Seydi Koçak (44), dün saat 11.30 sırlarında otel personeli tarafından odasında, yerde hareketsiz yatarken bulundu. Otel yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Koçak’ı ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada doktorların yaptığı kontrollerde Koçak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Koçak’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'daki selde ailesini yitiren gencin olay günü yaşadıkları cep telefonu kamerasında

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.