İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2025 Cuma / 17 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2121
  • EURO
    48,851
  • ALTIN
    5429.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kaldıkları villada fenalaşan iki arkadaş öldü

Sapanca'da villada fenalaşan yabancı uyruklu iki arkadaş, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

AA7 Kasım 2025 Cuma 14:00 - Güncelleme:
Kaldıkları villada fenalaşan iki arkadaş öldü
ABONE OL

Sakarya'nın Sapanca İlçesi Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi'ndeki site içerisinde bulunan villanın üst katında kalan Filistin uyruklu Y.Z. (22) ile S.S. (27), alt kattaki 2 arkadaşı tarafından uyandırılmak istendi.

Y.Z. ve S.S'nin uyanmaması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan söz konusu iki kişi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.