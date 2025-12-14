İSTANBUL 12°C / 6°C
Güncel

Kaldırıma çarpan otomobil 200 metre savruldu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra 200 metre savrulup, ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yan koltukta oturan yolcu ağır yaralandı.

IHA14 Aralık 2025 Pazar 07:42 - Güncelleme:
Kaldırıma çarpan otomobil 200 metre savruldu: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında; Emre F. (21) yönetimindeki, 06 FC 088 plakalı otomobille direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil levhaları devirerek, bir ağaca çarparak 200 metre sonra ancak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleride yaptıkları ilk müdahale de Emre F.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan M.A. (21)'da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otomobil parçaları etrafa saçılırken, incelmelerin ardından Emre F.'bin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

